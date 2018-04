Diez muertos y 15 heridos en un atropello múltiple en Toronto

Diez personas han muerto y otras 15 han resultado heridas este lunes en Toronto después de que un individuo subiera con una furgoneta blanca de alquiler a una acera en la calle Yonge, una arteria principal en el norte de la mayor ciudad de Canadá, y arrollara a los peatones. El jefe de la policía municipal, Mark Saunders, ha confirmado en una comparecencia ante los medios la cifra de víctimas en el atropello múltiple, del que por ahora se desconocen los motivos. El sospechoso, que se dio a la fuga, ha sido arrestado y está en custodia policial. Ha sido identificado por Saunders como Alek Minassian, un hombre de 25 años.

Las autoridades hablan de una "terrible tragedia" y no señalan de momento al terrorismo, aunque tampoco conocen los motivos. En una comparecencia por la tarde ante los medios, el ministro de Seguridad Pública de Canadá, Ralph Goodale, ha asegurado que "en base a la información de que disponemos en este momento no hay conexión a la seguridad nacional. Los horrendos acontecimientos no parecen conectarse de ningún modo a la seguridad nacional", ha insistido.

Saunders, el responsable policial, tampoco ha hablado de terrorismo aunque ha recordado que "es muy temprano en la investigación" y ha defendido que "todas las líneas de investigación están abiertas. No hay avenidas que no exploraremos", ha insistido. Saunders ha asegurado también que la policía de Toronto no ha encontrado información sobre Minassian en sus archivos.

"Atropellando a la gente uno a uno"

Los hechos de este lunes comenzaron poco antes de las 13.30 horas (las 19.30 en España). Entonces, según varios testigos, el sospechoso subió la furgoneta a la acera y empezó a atropellar peatones. “Pensé (al principio) que era un accidente. Luego no. Iba atropellando a la gente uno a uno”, ha declarado en la televisión local CTV News Ali Shaker, uno de esos testigos, que conducía por la calle Yonge y vio la furgoneta blanca circulando sobre la acera a unos 60 o 70 kilómetros por hora. “Cualquiera en su camino volaba por los aires... Mató mucha gente”, ha dicho Shaker.

El momento del arresto del sospechoso ha sido capturado en vídeo. Según algunos testigos gritaba “mátame” al policía que tenía enfrente, al que parecía amenazar con un arma. Aunque la grabación deja de enfocarles durante unos segundos, luego se ve al agente esposando al sospechoso.

En Ottawa el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha mostrado su solidaridad con “todos los afectados” cuando entraba en el Parlamento. Poco después ha colgado un mensaje en Twitter en el que ha hablado de “terrible incidente”.

El suceso coincide con la celebración en Toronto de la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores del G-7 (Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Reino Unido, Italia y Japón) que está tratando, entre otros temas, sobre el combate al terrorismo y contra el extremismo yihadista.