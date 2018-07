Dimite el ministro británico para el 'brexit', David Davis

El polémico plan de Theresa May para la salida del Reino Unido de la Unión Europea provocó anoche la dimisión del ministro británico para el 'brexit', David Davis. Reconocido euroescéptico, hacia accedido al cargo en el 2016 y era el responsable de las negociaciones con Bruselas. En la carta de renuncia dirigida a la primera ministra Davis afirma que, “el interés nacional necesita de un ministro para el ‘brexit’ que crea firmemente en vuestro plan y no sólo un recluta reticente”. También señala que “la tendencia y tácticas actuales” estaban “dando más y más la impresión de que es menos y menos posible” el que el Reino Unido pueda abandonar la unión aduanera y el mercado único. Otros dos secretarios de Estado de su Departamento también han optado por marcharse.

Una traición

May debe hacer ahora una remodelación del gabinete en un ambiente febril de máxima tensión en su partido. El actual ministro del Medio Ambiente, Michael Gove, es el favorito para reemplazar a Davis. La primera ministra debe reunirse hoy lunes cara a cara en la Cámara de los Comunes con los diputados y los lores conservadores para discutir su propuesta. Los parlamentarios 'tories' que abogan por un divorcio sin concesiones están furiosos y consideran lo ideado por May una traición. Una recogida de firmas estaría en marcha, según los medios británicos, para presentar una moción contra el liderazgo de May, que gobierna con minoría en los Comunes.

Incapaz de conducir el 'brexit'

El ya ex ministro había amenazado con dimitir en varias ocasiones y dio el portazo dos días después de que May arrancara a duras penas un acuerdo a los miembros de su gabinete sobre un nuevo y controvertido plan para las futuras relaciones con la UE. Siete ministros, entre ellos Davis, se habían opuesto a la propuesta, que opta por una colaboración comercial muy estrecha con la UE, lo que ha dado en llamar un 'brexit' suave. Finalmente, los partidarios de la ruptura total, reunidos en la residencia campestre de Chequers durante doce horas el pasado viernes, acabaron cediendo a las presiones y acataron el proyecto, pero el consenso ha durado poco. Boris Johnson habría comentado en privado que es mejor seguir en la Unión Europea, al plan de la primera ministra. “May es incapaz de conducir el ‘brexit’” ha declarado el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn.