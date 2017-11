Donald Trump comparte en su cuenta de Twitter tres videos islamófobos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha compartido en su cuenta de Twitter tres videos islamófobos publicados por la activista ultraderechista británica Jayda Fransen, con los que ha encendido por enésima vez la mecha de la polémica.

En uno de los vídeos, dos hombres musulmanes rompen una figura de la virgen, en otro un inmigrante golpea a otro chico que lleva muletas, y en la tercera grabación un adolescente es arrojado desde una azotea por un grupo de musulmanes.

VIDEO: Islamist mob pushes teenage boy off roof and beats him to death! pic.twitter.com/XxtlxNNSiP