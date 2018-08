Donald Trump firmó el presupuesto de Defensa más alto en la historia de EE.UU.

El presidente estadunidense Donald Trump rubricó el lunes el presupuesto militar para el siguiente año fiscal en Estados Unidos, considero el más alto en la historia de los Estados Unidos.

El monto asignado a las fuerzas militares asciende a 716,000 millones de dólares y se dio a conocer en una ceremonia celebrada en el Fuerte Drum, en el norte del estado de Nueva York.

“Reemplazaremos los viejos tanques, los viejos aviones y naves, con la tecnología más avanzada y letal jamás desarrollada. Y con suerte, seremos tan fuertes que nunca tendremos que utilizarla. Pero si alguna vez lo hiciéramos, nadie tendía ni una oportunidad”.

Trump afirmó que Estados Unidos fortalecerá su poder militar “como nunca antes” en la historia, luego de firmar la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2019, que inicia en octubre.

La partida presupuestaria, incluye 617.000 millones de dólares para operaciones básicas, unos 69.000 para misiones en el exterior como Siria y Afganistán, así como unos 22.000 para un programa de misiles nucleares.

Aviones caza, bombarderos y más

El Pentágono destinará este presupuesto, por ejemplo, a la compra de 77 aviones caza F-35 a Lockheed Martin por 7.600 millones de dólares o a la adquisición de helicópteros Black Hawk UH-60M, también a Lockheed Martin, por valor de 85 millones de dólares.

También financiará en su totalidad el desarrollo del bombardero B-21 Raider a la corporación Northrop Grumman.

Para la Armada, el presupuesto contempla la adquisición de tres buques de combate litoral, un portaaviones clase Ford (el cuarto), seis rompehielos y un submarino nuclear tipo Columbia.

Asimismo, autoriza al Ejército la compra de casi 5.000 vehículos de combate, entre ellos 135 tanques M1 Abrams, 60 Bradley, 197 blindados multipropósito y cerca de 4.000 vehículos tácticos ligeros.

“Es la mayor inversión para nuestras Fuerzas Armadas y nuestros combatientes en la historia moderna”, reafirmó Trump en Twitter.

