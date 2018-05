Dos jóvenes son violadas y quemadas vivas en India

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

"Si no se resistieron no es violación, seguro que alguna jadeo y puso cara de gusto. " que dirían muchos de esta tierra (elija el nacionalismo que mas le guste para representar tierra). Menos mal que aquí no tienen la capacidad de reacción de ir a quemar las casas de sus víctimas, sólo tienen twitter.