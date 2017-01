Dos muertos y 10 heridos por un coche bomba en la ciudad turca de Esmirna

La explosión de un coche bomba junto a un tribunal de justicia en la ciudad costera de Esmirna, en el oeste de Turquía, ha causado este jueves dos muertos y al menos nueve heridos, según las primeras informaciones, procedentes de fuentes hospitalarias. Las dos víctimas mortales son un policía y un empleado del tribunal, un ujier, según la agencia Anadolu.

Según el diario 'Hurriyet', inmediatamente después de la explosión ha habido un tiroteo entre los terroristas y la policía, en el que han muerto dos de los asaltantes.



La policía ha acordonado el barrio, en el distrito de Bayrakli, y busca a un tercero. El gobernador de la provincia, Erol Ayyildiz, ha dicho que todo indica que los autores del atentado pertenecen al Partido de los Trabajajadores del Kurdiastán (PKK).

"El tiroreo se ha produciso después de que la policía diese el alto a un vehículo en un control situado frente al tribunal de Bayrakli", ha explicado el gobernador. "Durante el enfrentamiento, los terroristas han hecho estallar el coche bomba mientras intentaban escapar". Según testigos citados 'Hürriyet', alguien saltó del vehículo momentos antes de que explotara y la policía abrió fuego contra esta persona. Los atacantes iban armados con fusiles Kalashnikov y granadas, han dicho las autoridades.

Explosion in Izmir #Turkey #İzmir #BREAKING :There are people injured pic.twitter.com/GJ4GjcBbuo