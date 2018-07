Dos muertos y 13 heridos en un tiroteo en Toronto

Dos personas han muerto y otras 13 han resultado heridas en un tiroteo masivo en Toronto (Canadá). La policía de Toronto ha confirmado que los fallecidos son una mujer y el autor de los disparos. El agresor ha muerto en un intercambio de tiros con la policía después de herir a 14 personas. Entre estas, además de la víctima mortal, hay una niña de 9 años que se encuentra en estado crítico.

Toronto Police Chief Saunders has updated media from scene. 14 victims were shot with a handgun. 1 female adult has died. 1 young girl in critical condition. Suspect is dead (not included in 14 victim total) Witnesses call 416-808-2222 Anonymous tips 1-800-222-8477 #GO1341286 ^sm

El tiroteo se ha producido a las 22.00 horas del domingo (04.00 de la madrugada del lunes en España) en el barrio griego de Toronto, en el cruce entre las avenidas Danforth y Logan, una popular zona comercial, con numerosos restaurantes, cafés y comercios .

Algunos medios han difundido un vídeo en el que aparece el supuesto agresor disparando.

BREAKING: A gunman is dead after opening fire on a restaurant crowd in Toronto, Canada - 9 people have been shot, according to @CBCAlerts, & there are fatalities - this video appears to show the gunman walking down a sidewalk; the shooter turns and fires pic.twitter.com/XLHm9AfeaJ