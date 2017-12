El Ejército israelí arresta a una menor palestina por abofetear a dos soldados

El Ejército israelí ha arrestado en la localidad cisjordana de Nabi Saleh a Ahed Tamimi, una adolescente palestina de 16 años que protagoniza un vídeo viral donde se ve cómo abofetea, empuja, da patadas y trata de expulsar a dos soldados israelís de las inmediaciones de una casa durante unas protestas. Una portavoz militar confirmó a Efe que la joven ha sido arrestada por agredir a un soldado y "ha sido transferida para ser interrogada".

2 #Palestinian girls asked an #Israeli officer & solider to get out from their home’s garden “ get out of here, get out of our home , do not stay here “ some pushing & kicking take place in the village of al Nabi Salah , Ramallah. The girls got both of them out the gardens.#Trump pic.twitter.com/H6akBF29tk