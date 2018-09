El ELN anuncia que liberará a personas secuestradas como un acto humanitario

Como parte de una estrategia para mandar señales al gobierno y continuar con los procesos de paz en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que liberará en las próximas horas a seis personas que fueron secuestradas por este grupo guerrillero.

El "Comandante Uriel" explicó que a pesar de que no están dadas las condiciones para coordinar la entrega de prisioneros con el gobierno de Iván Duque, harán estos movimientos en lo que llamaron una acción humanitaria, pero el líder guerrillero fue al claro al señalar que ellos responsabilizan al Estado colombiano de lo que pueda pasar con la vida de estas personas".

El "Comandante Uriel", uno de los líderes de la guerrilla colombiana del ELN, dio marcha atrás a sus declaraciones donde aseguraba que no haría ninguna entrega de secuestrados y finalmente dijo que liberará "unilateralmente" a tres policías, dos civiles y un militar que mantiene secuestrados, pese a que considera que no existen las condiciones necesarias.

"En concordancia con la orientación de la dirección nacional, trataremos de garantizar la integridad y posible libertad con todas las dificultades y peligros que esto acarrea", dice "Uriel" en un video difundido en rede sociales.

MENSAJES CONTRADICTORIOS

A primera hora de este martes, la Dirección Nacional del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) divulgó un comunicado en el que expresó su decisión de liberar a nueve secuestrados, entre ellos los seis en poder de "Uriel", porque han "llegado a la conclusión de que el Gobierno no facilitará en el corto plazo un acuerdo sobre los protocolos para la liberación".

"Ante esta situación, hemos decidido realizar las liberaciones por nuestra propia cuenta, a riesgo de no contar con las condiciones mínimas para que estas operaciones humanitarias puedan tener el mejor desenlace", señala el comunicado guerrillero.

Sin embargo, tras el anuncio de la Dirección Nacional del ELN de liberar a los nueve secuestrados, "Uriel" afirmó en un primer momento que no cumpliría con su parte porque consideraba que no había "condiciones de hacer liberaciones unilaterales". "Está en riesgo nuestras unidades y no pensamos hacerlo así", dijo a Caracol Radio, pero luego anunció la liberación de los seis secuestrados.

LOS SECUESTROS DEL ELN

El pasado 3 de agosto, el frente del ELN bajo mando de "Uriel" secuestró en el departamento del Chocó (oeste) a los policías Wilber Rentería, Luis Carlos Torres Montoya y Yemilson Leandro Gómez Correa, así como al soldado Jesús Alberto Ramírez Silva y dos civiles cuyos nombres no fueron suministrados, cuando navegaban por un río de esa selvática región.

Seis días después, la guerrilla secuestró en Arauca (este), zona de la frontera con Venezuela, a los soldados Orlando Yair Vega Díaz, Juan Pablo Rojas y Eduardo Caro Bañol.

ACCIONES MILITARES EN LA ZONA

El alto comisionado de Paz de Colombia, Miguel Ceballos, aseguró que al Gobierno le preocupaba la "dualidad" en los mensajes que recibía del ELN.

Pese a que "Uriel" dio marcha atrás a su decisión de retener a los prisioneros, el líder guerrillero asegura que sigue habiendo operaciones militares en la zona en que se presupone están los secuestrados y por ello responsabilizó "al Gobierno colombiano de lo que pueda pasar" con ellos. Y agregó: "Aún sin protocolo estamos empeñados en realizar la liberación en el Choco, de manera unilateral", subrayó el guerrillero

El ELN inició el año pasado en Quito negociaciones de paz con el Gobierno que en mayo último fueron trasladadas a La Habana, pero el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, ha condicionado la continuidad de los diálogos a que esa guerrilla deje de secuestrar y libere a una veintena de personas que tiene en su poder.