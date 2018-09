Emergencia médica en Salisbury, Reino Unido, el mismo sitio donde un espía ruso fue envenenado

La tensión regresó a la ciudad de Salisbury, luego de que la policía local recibió un llamado de emergencia debido a que dos personas se encontraban en malas condiciones de salud en un restaurante, ubicado en una de las calles principales de esta localidad del Reino Unido.

Según los primeros reportes, dos personas fueron atendidas tras comer en un local de Salisbury, la misma ciudad donde fueron envenenados el agente ruso Sergei Skripal y su hija Yulia, a principios de marzo de 2018 con una neurotoxina.

Se recibió "un aviso del servicio de ambulancias sobre Prezzo, en Hight Street, Salisbury, a las 18.45 horas tras un incidente médico con dos personas, un hombre y una mujer", ha informado la Policía de Wiltshire en un comunicado.

Y las autoridades agregaron que como medida de precaución, el restaurante y las calles a su alrededor han sido acordonadas mientras los oficiales atienden la escena y establecen las circunstancias en torno a lo que las hizo enfermar".

Una periodista de la BBC en el condado de Wiltshire, informó que "los pacientes estaban conscientes cuando llegaron los servicios de emergencia y estaban siendo tratados en la escena", pero un testigo de la escena indicó que hay personal médico con trajes especiales revisando el restaurante y a las personas enfermas.

Pero Sam Proudfoot, de 16 años, dijo: "Hay un hombre con un traje completo de cuerpo blanco con una máscara en la boca que entra y sale de la parte trasera de la ambulancia y el restaurante". Sin embargo, la policía de Wiltshire indico que las medidas de emergencia tomadas en respuesta a un incidente médico en Salisbury son de precaución.

Trouble in Salisbury again on New Street near the cathedral, no sign of what’s happened but there’s 1 fire engine, 1 ambulance and 4 police cars, a man in a full white body suit with a mouth-mask and police not allowed to tell us what’s happening @BBCNews @SpireFM @SkyNews pic.twitter.com/3XpNVkH9or