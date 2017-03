Un enviado de EEUU en Irak: "Todos los combatientes del Estado Islámico en Mosul van a morir"

"Todos los combatientes [del Estado Islámico] que se encuentren en Mosul van a morir ahí". Así de expeditivo se ha mostrado el enviado especial de EEUU para la coalición internacional antiyihadista, Brett McGurk que ha añadido: "Estamos decididos no solo a vencerles en Mosul si no a actuar de manera que estos tipos no puedan escaparse". Según McGurk, "el Estado Islámico está atrapado". "Esta noche, la novena división blindada del Ejército iraquí ha cortado el último acceso por carretera".

Los responsables estadounidenses sostienen que, en los distritos de la ciudad que aún controla, el Estado Islámico disponde de 2.500 yihadistas. El Estado Islámico conquistó mosul en junio del 2014. No obstante, desde el inicio de la ofensiva del Ejército iraquí y de los peshmerga kurdos, los yihadistas han perdido el 60% del territorio que controlaban en Irak.

SEIS MESES DE OFENSIVA

La ofensiva sobre Mosul comenzó el pasado octubre, con una primera fase que culminó, tras conquistar las localidades de los alrededores, con la expulsión de los yihadistas de la mitad oriental de la ciudad. El pasado febrero, se inició la segunda fase de la operación.