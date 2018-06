España da refugio a los inmigrantes que Italia rechaza

¡Don Quijote cabalga de nuevo! No tuvimos bastante con Zapatero que ahora viene otro con lo mismo.Todo política, no nos engaña señor Sanchez.Más carga para la seguridad social,porque habrá que atenderlos y mirar que enfermedades pueden traer y que vacunas tienen, y donde los va a meter y lo peor es que nos pueden venir muchos más.Yo lo siento por esa gente pero, para acabar con esas mafias lo mejor es atenderlos en ese barco y dar media vuelta a su país de origen sino no acabaremos nunca. Y obligar a esos dirigentes a que se ocupen de las mafias y de alimentar bien a esa gente.No podemos acoger a tantos porque el problema viene después.¿De qué van a vivir? ¿donde se alojarán? Esto es lo peor.Esto Don Quijote se ve que no lo ha pensado.