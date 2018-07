La Eurocámara censura el pacto migratorio del Consejo Europeo

“¿Cuanta gente más tiene que morir para que ustedes muevan ficha?” se preguntaba este martes el líder de los socialistas en el Parlamento Europeo, Udo Bulmann. A debate las conclusiones de la cumbre de la semana pasada y el pacto migratorio cerrado por los 28 líderes europeos tras casi diez horas de negociaciones. Un acuerdo que ha recibido críticas generalizadas porque no soluciona el problema de fondo que divide a Europa desde hace meses, la reforma del reglamento de Dublín y la forma de gestionar las solicitudes de asilo.

“Cuando leí el documento me di cuenta de que no cambia nada. No hay valentía, no se tiene el coraje de abordar la gestión de esta situación”, ha avisado el portavoz de los conservadores y reformistas, el italiano Raffaelle Fitto. “Es decepcionante. Se pierden vidas y no tenemos un sistema de asilo común”, ha lamentado la copresidenta de los Verdes, Ska Keller. “El Consejo sí ha obtenido un resultado: generar una atmósfera enrarecida pero compartida de gran desilusión” pero “no nos digan que han decidido porque no se ha decidido nada”, ha reprochado el italiano Curzio Maltese, enrolado en las filas de la izquierda europea.

Tanto el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, como el de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, han aguantado impasibles durante casi dos horas el aluvión de críticas que ha recibido el Consejo Europeo por plegarse a los intereses nacionales y olvidar los valores europeos. “Los europeos quieren que haya una autoridad política capaz de hacer que se cumpla la ley, que se proteja nuestro territorio y nuestras fronteras”, se ha defendido el polaco en su turno de replica.