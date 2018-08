El exasesor de Trump publicó una polémica fotografía del presidente con una esvástica

El asesor de campaña del presidente Donald Trump se volvió tendencia en las redes sociales por compartir una polémica foto manipulada del Jefe de Estado norteamericano.

Roger Stone, conocido estratega político, difundió en su cuenta de Instagram una imagen retocada con computadora en la que él y algunos miembros de la Casa Blanca –con Trump incluido– vestidos con trajes espaciales y acompañados de varias esvásticas.

El sitio web The Huffington Post, señaló que, Stone compartió dicha imagen el lunes y pese haberla borrado casi de inmediato, se lograron algunas capturas de pantalla.

La toma mostraba las palabras "Fuerza espacial: en el espacio nadie puede oírte mentir" con la siguiente leyenda: "Me encanta esto, orgulloso de estar en esta tripulación, pero las únicas mentiras que se cuentan son de las escorias liberales".

El martes por la tarde, Stone compartió otra imagen en Instagram que decía "SORRY" y se disculpó por la foto de "Space Force".

"Anoche publiqué una imagen atacándome a mí y a otros partidarios del Presidente que me envió un enemigo. Lo hice para burlarme de ellos ", escribió Stone.

"No noté que la imagen tenía una cruz gamada en la esquina. Cuando me llamó la atención, lo borré, así que los libertinos que tienen espuma en la boca pueden dejar de enviar comentarios insultantes que solo te bloquearán", escribió visiblemente enojado por los comentarios que recibió en las redes sociales.

Roger Stone approves of image of him and other Trump cultists under a swastika: “I love this!” pic.twitter.com/syRwD2abQ8