Un exjefe del Ku Klux Klan da su apoyo a la candidatura de Marine Le Pen al Elíseo

Un exdirigente de la organización racista estadounidense Ku Klux Klan (KKK) ha manifestado su apoyo expreso a la candidata de extrema derecha a la presidencia de Francia Marine Le Pen. David Duke no ha dudado tampoco en honrar la figura del padre de la candidata, Jean-Marie Le Pen.



"Su padre es un gran hombre, un verdadero patriota. Él ha promocionado a una mujer inteligente y fuerte que sabe como hay que hacer política en el siglo XXI", ha escrito Dike en su cuenta de Twitter. El KKK, creado hace 150 años, es un movimiento que defiende la supremacía de la raza blanca y que está asociado a linchamientos y asesinatos.

Her father is a great man, a true patriot. He raised a strong & intelligent woman who understands how to play 21st century politics.🇫🇷 🇺🇸 🇫🇷 https://t.co/t5O515wq0C