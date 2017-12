Los familiares exigen recuperar los cuerpos de los tripulantes del submarino

“Queremos ver los cuerpos, necesitamos hacer un duelo”. La exigencia de Yolanda Mendiola, madre del tripulante Leandro Fabián Cisneros, parece hablar por todas las familias que en la base naval de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, se niegan a asumir la decisión de la Armada. Dos semanas después de que el ARA San Juan fuera devorado por mar, los militares han dado por concluida la etapa de rescate de posibles sobrevivientes. No lo han dicho pero tampoco hace falta: la institución da por muertos a los 43 marinos y a la oficial del sumergible.

A partir de ahora, el Gobierno se concentrará solo en la búsqueda del submarino en las profundidades oceánicas. La Armada ha tomado esta medida ante la falta de resultados del operativo que ha reunido a 18 países, entre ellos Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña, y una inédita tecnología punta, con el propósito de rescatar a los tripulantes.

Al escuchar el mensaje del parco capitán Enrique Balbi, Yolanda Mendiola ha reaccionado igual que otras madres, esposas y padres: “hasta que me lo entreguen no me voy a volver”, ha dicho Mendiola, que vive en el extremo norte del país. “¿Cómo puede ser que nos digan que vayamos preparándonos para lo peor? Nosotros tenemos que cerrar este capítulo, tienen que ir a buscarlos”.

Mensaje de derrota

Otros cuerpos desaparecidos en el mar -aunque no arrojados desde un avión ni bajo una dictadura- sacuden a la sociedad. La madre de Fernando Villarreal, el jefe de Operaciones del ARA San Juan, no esperaba ese mensaje de derrota de la Armada. “Estamos devastados”, ha afirmado. Lo peor ha sido enterarse por televisión. “No fueron capaces de llamarnos ¿Dónde está el apoyo psicológico, la contención?”.

El presidente Mauricio Macri ha suspendido sus actividades públicas el viernes y los argentinos esperan que diga algo sobre este esperado giro. De momento ha hablado la diputada Elisa Carrió, la dirigente más mediática del Gobiermo. “Mi más sentido pésame a los familiares de las víctimas”, ha dicho.

El jueves, mientras la Armada anunciaba que terminaban las labores de rescate, Macri vivía minutos de euforia personal por haber asumido la presidencia del G-20. “Hoy es un día histórico para los argentinos”, celebró en las redes sociales. Los medios de prensa sostienen que el mandatario pasará al retiro a la cúpula de la Armada. Sin embargo, mantendrá en Defensa a su cuestionado ministro, Oscar Aguad, a quien envió a Mar del Plata a dar la cara.

“Por favor no suspendan la búsqueda, nosotros no los damos por muertos, puede haber una esperanza de vida todavía”, ha advertido a una emisora de radio capitalina otra de las madres de los tripulantes, que ha preferido no dar su nombre pero sí contar un secreto atragantado. “No quería que navegara, él tenía que estar conmigo. Le pedí por favor que no vaya, era un suicidio ir a esa navegación. Yo le rogué. Él no me hizo caso porque quería estar con sus compañeros, todos sabíamos que era un suicidio que tarde o temprano iba a pasar”.