Funeral con honores de Estado para John McCain

Washington despide este sábado con un funeral con honores de Estado al veterano senador John McCain, fallecido tras una larga batalla contra el cáncer cuando le faltaban pocos días para cumplir 82 años. Los expresidentes Barack Obama y George W. Bush, a quien McCain disputó sin éxito la presidencia de EEUU, han sido los encargados de pronunciar los discursos de despedida. Fue McCain quien así lo dispuso antes de morir y quien dejó dicho expresamente que no quería que el presidente Donald Trump, con quien mantuvo serios enfrentamientos, asistiese a su funeral ni a ninguna de las ceremonias de despedida celebradas en Arizona y Washington ni al entierro que tendrá lugar este domingo en la Academia Naval de EEUU en Annapolis. Sí que han acudido al funeral miembros de la Administración de Trump así como su hija Ivanka y el esposo de esta, Jared Kushner, así como el asesor de Seguridad Nacional John Bolton.

El féretro con los restos de de McCain, admirado héroe de guerra en EEUU, ha salido del Capitolio, donde durante todo el sábado estuvo expuesto sobre el catafalco en el centro de la rotonda de la sede de las Cámaras, el mismo lugar que fue construido para despedir al presidente Abraham Lincoln. La procesión fúnebre, encabezada por su esposa, Cindy McCain, ha hecho una primera parada en el memorial dedicado a los veteranos de la guerra de Vietnam, donde la viuda han depositado una corona en honor de los fallecidos en combate, antes de dirigirse a la catedral.

ALUSIONES A TRUMP

Ya en la catedral, los funerales han empezado con la intervención de Meghan McCain, hija del fallecido senador, que ha reivindicado "la grandeza" de Estados Unidos y ha lanzado un mensaje a Trump y su lema de campaña Make America Great Again. "La América de McCain no necesitaba volver a ser grande porque siempre lo fue", ha señalado. "Fue un gran hombre. Nos reunimos aquí para llorar la muerte de la grandeza estadounidense. La real, no la retórica barata para los hombres que nunca se acercarán al sacrificio que él ofreció tan voluntariamente, ni la apropiación oportunista de aquellos que vivieron vidas de comodidad y privilegio", ha seguido la hija del senador, volviendo a aludir al actual presidente estadounidense.

"The America of John McCain has no need to be made great again because America was always great," Meghan McCain says to applause at her father's memorial. https://t.co/2YcKzM6pnb pic.twitter.com/TF5Yovu6eK