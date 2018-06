El Gobierno populista de Di Maio y Salvini asume el poder en Italia

Los 18 ministros del primer Ejecutivo populista de la europa occidental juraron ayer el cargo y el próximo martes obtendrán el voto del Parlamento, que será abrumador. El Ejecutivo ha sido formado por el antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S), de Luigi di Maio, y la xenófoba Liga, de Matteo Salvini, los dos partidos más votados en las elecciones del pasado mes de marzo. Se trata de la puesta en marcha de una auténtica aventura política que pone fin al mapa político de la Europa diseñada tras las dos guerras mundiales y el sucesivo y espectacular desarrollo del siglo XX.

Antes aún de jurar sobre la Constitución, Salvini, flamante ministro del Interior, ofreció un aperitivo de lo que puede suceder en los próximos meses. Entre aplausos y vítores, el político ultraderechista dijo que destinar 5.000 millones de euros para la acogida de inmigrantes «es demasiado dinero». «Las puertas de Italia estarán abiertas para la gente de bien y billetes de solo vuelta para los que vengan a crear problemas y esperan ser mantenidos de por vida», advirtió.

El líder de la Liga explicó a sus fieles seguidores que quiere «formar parte de un Gobierno que tenga las ideas claras» y puso el siguiente ejemplo: «Que una mamá se llame mamá y que el papá sea el papá. No quiero ni siquiera oir hablar de progenitor 1 y progenitor 2, porque en una familia hay una madre y un padre». Salvini adelantó además que no habrá reducción de pena para los pedófilos y acosadores de mujeres. «No tienen que salir de la cárcel», dijo. Al mismo tiempo, sabiendo que las cosas de palacio van despacio, pidió paciencia. «En una semana no se hacen milagros, pero somos gente de buena voluntad, limpia y honrada», señaló.

RENTA UNIVERSAL / Luigi Di Maio, líder del M5S y nuevo ministro de la supercartera creada para este Ejecutivo, que agrupa Desarrollo Económico (Fomento), Trabajo y Bienestar Social, anunció sanciones para las empresas que se vayan de Italia hacia paises fiscalmente más beneficiosos.

Prometió también, como reza en el programa pactado con la Liga, que la edad de jubilación se reducirá y ha confirmado la aprobación de una renta de ciudadanía universal –una mezcla entre subsidio de paro y renta de inclusión– de 780 euros mensuales netos para parados y pobres. «Mirad que espectáculo, este es el equipo de los ministros del Movimiento 5 Estrellas, un equipo para que despegue el Gobierno del cambio», señaló. Pasada la euforia del juramento, ceremonia a la que los «descamisados» antisistema participaron trajeados de azul marino y con corbata, van llegando a sus ministerios los consejos de prudencia de parte de los veteranos. Coincidiendo con el aniversario del nacimiento de la República italiana (1948), que se celebra hoy, el presidente italiano, Sergio Mattarella, artífice de la apuesta política de Italia, advertió de que «hay que parar con firmeza cualquier riesgo de regresión civil en nuestra Italia y en nuestra Europa».

El economista Carlo Cottarelli, un claro europeista al que Mattarella le encargó formar Gobierno tras vetar hace una semana el que propusieron la Liga y el M5S, advirtió de que «será imposible realizar todo lo que han prometido». Cottarelli ha mostrado su desacuerdo en financiar el programa populista creando déficit público. «Hay que asegurar las cuentas y no dañar el crecimiento», afirmó. El nuevo primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, se cruzó ayer con una manifestación de obreros cuya fábrica ha cerrado. Los trabajadores lo recibieron con aplausos y vítores. «Usted es un grande», gritaron algunos de ellos. Conte respondió: «Aún lo tengo que demostrar».

PRIMEROS PASOS / De momento, el nuevo Ejecutivo ha conseguido una primera victoria, calmando la especulación financiera y devolviendo, después de tres días infernales, resultados positivos a todos los títulos de la bolsa de valores. «Si algo lo puedes soñar, lo puedes hacer», decía Giaroberto Casaleggio, «inventor» junto con el cómico Beppe Grillo del partido del M5S. Una mayoría de italianos y europeos así lo estám esperando.