El Gobierno de Puerto Rico reconoció que las víctimas del huracán María podrían ser más de 1.400

El gobierno de Puerto Rico ha admitido que el huracán María mató a más de 1,400 personas en la isla el año pasado y no solo a las 64, como lo había informado anteriormente.

La revelación del número de muertes aparece en el borrador de un informe preparado para el Congreso de EE.UU., en el que la isla solicita 139.000 millones de dólares para la reconstrucción, según detalla la BBC.

"El 13 de junio, el gobierno de Puerto Rico reveló que en los cuatro meses posteriores al huracán María hubo 1.427 muertes más de lo normal (en base a los cuatro años anteriores)", dice el reporte.

El periódico The New York Times fue el primero en informar, el jueves, que las autoridades de la isla habían aceptado silenciosamente el nuevo cálculo; sin embargo, no han corregido oficialmente el número de víctimas.

Cabe mencionar que María arrasó la isla de 3,4 millones de habitantes en septiembre de 2017 y, desde entonces, el estado libre asociado de Estados Unidos ha tenido problemas para reparar su infraestructura y red eléctrica.

La mayoría de las muertes no se produjo durante la tormenta inicial sino en los días y semanas subsiguientes, cuando el apagón en toda la isla y el bloqueo de caminos por los escombros dificultaba los desplazamientos y los servicios de emergencia se veían abrumados.