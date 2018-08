Hackear las elecciones de EEUU es cosa de niños

Un niño de solo 11 años ha conseguido piratear una réplica de la web de las elecciones de Florida y cambiar los resultados de la votación en menos de 10 minutos, en el marco del Def Con, la convención de piratas informáticos más grande del mundo.

El congreso hacker organizó para esta 26 edición una competición con 35 jóvenes de entre 6 y 17 años a los que pidió que piratearan copias de las webs electorales de seis de los estados históricamente indecisos en EEUU, que suelen determinar el resultado de los comicios federales. El ganador, Emmet Brewer, es un chico nacido en Austin (Texas) cuya pericia asombró -y alertó- a propios y extraños: según un pantallazo mostrado en la cuenta de Witter del evento, llegó a cambiar el nombre del ganador y el número de votos.

Here’s the DefCon Voting Machine Hacking Village roundup of discoveries for the day! Day 1 / Part 1 pic.twitter.com/ovQs7uX7jK