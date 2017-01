¿Hillary Clinton, alcaldesa de Nueva York?

Parece que el punto de partida de la especulación procede de una web conservadora, Newsmax. El New York Times habló de una burbuja especulativa al respecto. Uno de sus reputados columnistas, Frank Bruni, se puso a fantasear con ello. El conservador New York Post estiró el hilo sondeando aquí y allá. Y este domingo el tabloide ha hecho la firme apuesta de editorializar al respecto y encima apoyar la ocurrencia.

Tiene pinta de ser un mero entretenimiento para llenar un rato de tertulias, de que es sumamente improbable, pero para muchos empieza a sentirse como un agradable juego. ¿Y si Hillary Clinton se presentase a la alcaldía de Nueva York? Recordemos que la candidata demócrata derrotada por Donald Trump vapuleó a su oponente republicano en Nueva York, el hogar del magnate. Un 79% de neoyorquino le dieron su apoyo.

APOYO SORPRENDENTE DEL 'NEW YORK POST'

La idea surge del descontento demócrata con el actual alcalde, Bill de Blasio, cuyo primer mandato ha resultado decepcionante para muchos ciudadanos. Miembros de su partido habrían sondeado a la exsecretaria de Estado para que se presentase, que concurriera en las primarias. Hillary Clinton ni siquiera vive en la ciudad. Lo hace con su marido Bill en Chappaqua, en el Estado de Nueva York. Tendría que mudarse.

Frank Bruni especula con gracia con un hostigamiento municipal a las posesiones de Trump. Inspecciones inesperadas a las cocinas de sus hoteles, citaciones por ruido excesivo en sus bares, denuncias de escapes de agua en sus campos de golf... Dirigentes mundiales que en su pase por la ONU se reúnen con la alcaldesa mientras no encuentran tiempo para el presidente de EEUU y sus groserías.

Pero lo más sorprendente ha sido el apoyo explícito del Post, siempre ultracrítico con la exprimera dama. Escribe en su editorial hoy: "Parece improbable, pero la idea ha estado flotando en el aire durante varios días, y hasta ahora no la ha rechazado. Secretaria Clinton, nos encantaría verla de candidata a alcaldesa. La ciudad de Nueva York la necesita. Sí, fuimos altamente críticos con Hillary Clinton durante la campaña para las elecciones presidenciales. Pero esa fue la carrera por la Casa Blanca, donde ofreció un programa muy a la izquierda para lo que es el centro de la nación. No en Nueva York. Aquí estaría justo en el centro de esta ciudad progresista y mayoritariamente demócrata".

PRIMERA ALCALDESA

El Post recalca también que se trataría de la primera mujer alcaldesa de la historia de Nueva York. "¿No va siendo hora de que eso cambie", subraya. Un argumento que evidentemente no empleó el tabloide en la carrera hacia la Casa Blanca. No obstante, según fuentes próximas a Hillary citadas por el New York Times, esta ha desdeñado cualquier posibilidad de regreso a la arena política, incluso a un cargo tan potente como ser cabeza visible de la Gran Manzana.

A punto de cumplir 70 años, y tras la enorme decepción que supuso perder ante Trump, la jubilación de la política de alto nivel parece lo más lógico.