Hollywood prepara dos películas sobre el rescate de Tailandia

Al menos dos películas están ya en marcha en Hollywood para llevar a la gran pantalla la historia del exitoso rescate de los doce niños y su tutor, que permanecieron atrapados durante días en una profunda cueva en Tailandia.

Michael Scott, el consejero delegado de la productora de películas cristianas Pure Flix, publicó un vídeo el martes en Facebook en el que anunció sus planes para una cinta sobre esta historia.

"Estamos aquí realmente viendo esto como una película que podría inspirar a millones de personas a lo largo del mundo", dijo Scott desde la boca de la gruta en Tailandia, país en el que tiene una casa, poco después de que concluyeran con éxito las labores de rescate.

"No podría estar más emocionado. Esta historia ha significado mucho para mí", añadió en un vídeo en el que alabó la valentía y el esfuerzo internacional desplegado para salvar las vidas de los trece atrapados en la cueva.

Cinta inspiradora

Contactado por el medio especializado The Hollywood Reporter, Scott indicó que su intención no es hacer una película cristiana sino una cinta "inspiradora".

"La valentía y el heroísmo que hemos presenciado son increíblemente inspiradores así que, sí, esto será una película para nosotros", afirmó Scott, quien añadió que se reunirá en breve con posibles guionistas para una película que, según sus estimaciones, contaría con un presupuesto de entre 30 y 60 millones de dólares.

Sin embargo, tan solo un día después de que se conocieran las intenciones de Scott y Pure Flix, Jon M. Chu, director estadounidense de origen chino, aseguró hoy en Twitter que él también quiere llevar al cine el rescate en Tailandia para evitar que Hollywood se apropie de esta historia.

"¡Me niego a dejar que Hollywood 'blanquee' la historia del rescate en la cueva de Tailandia!", dijo Chu utilizando el término "whitewashing", que en la industria audiovisual se refiere a la criticada práctica por la que actores occidentales se hacen cargo de personajes que no son blancos.

I refuse to let Hollywood #whitewashout the Thai Cave rescue story! No way. Not on our watch. That won’t happen or we’ll give them hell. There’s a beautiful story abt human beings saving other human beings. So anyone thinking abt the story better approach it right & respectfully.