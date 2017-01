Identificado el exespía británico autor del dosier sexual de Trump y que teme ahora por su vida

Christopher Steele, un exespía británico, teme por su vida. Steele ex-agente del MI6 -los servicios secretos exteriores del Reino Unido- ha sido identificado por los medios de comunicación como la persona que recopiló el comprometedor dosier sobre las aventuras sexuales de Donald Trump con prostitutas en Rusia. Steele, que trabajó con Alexander Litvinenko, el espía ruso asesinado en Londres por orden del Gobierno de Moscú, sabe lo que le puede ocurrir. Antes de dejar su casa en Surrey, al sur de Inglaterra, pidió a los vecinos que cuidaran del gato. Desde entonces se halla en paradero desconocido.

Steele, de 52 años, un experto en asuntos del Kremlin y en contraterrorismo, es el actual director de Orbis Business Intelligence Ltd, una compañía privada de espionaje. La firma, con base en Londres, la fundó con un socio, otro ex del MI6. En sus tiempos como funcionario, en la década de los 90, Steele trabajó en la embajada británica en Moscú.

De acuerdo con una fuente citada por el diario 'The Times', Steelehabría estado involucrado en asuntos relacionados con Rusia y el MI6 durante casi dos décadas. “Seguía en el puesto cuando ocurrió el problema con Litvinenko”, asegura la misma fuente. Maria Litvinenko, la viuda del espía, no reconoce el nombre de Steele, pero admite que agentes del MI6 que estuvieron en contacto con su marido, utilizan frecuentemente diferentes identidades.

DONANTE REPUBLICANO

De acuerdo con las informaciones difundidas por 'The New York Times', Steele fue contratado en el 2015 para llevar a cabo el encargo de un donante republicano férreo opositor de Trump para hacer un dosier sobre el magnate durante las primarias para la presidenciales. La identidad del republicano que encargó el informe, que pidió anonimato a lo largo de todo el proceso, no está clara.

El documento de 35 páginas, cuyas alegaciones no es posible verificar, incluye detalles de un encuentro entre Trump con prostitutas en la suite de un lujoso hotel en Moscú. El informe fue publicado el miércoles por Buzzfeed y divulgado también por la cadena de televisión CNN, provocando la furia de Trump quien sostiene que el dosier es “falso”. El presidente electo describió el ataque como una artimaña de "estilo nazi" y lo atribuyó a "gente enferma".

EXPERIODISTA DEL 'WALL STREET JOURNAL'

En encargo del dosier del donante republicano fue hecho a la empresa Fusion GPS, liderada por Glenn Simpson, antiguo periodista del Wall Street Journal conocido por su tenaz reporterismo. En las elecciones presidenciales, la firma ha sido contratada, en ocasiones, por los diferentes candidatos o donantes para saber los puntos débiles de sus rivales. Fue Simpson quien, tras recibir el encargo, contrató a su vez los servicios del exespía británico, según The New York Times.

El mismo periódico relata que, cuando la nominación de Trump como candidato republicano ya era irreversible, el donante que pagaba el espionaje retiró su financiación y fue entonces cuando el equipo de la demócrata Hillary Clinton se convirtió en el nuevo cliente, interesado en continuar profundizando en las andanzas de su rival.