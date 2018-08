La injerencia rusa, una "amenaza real"

El jueves desde la Casa Blanca se lanzó una contudente denuncia del intento de "intervención rusa en las elecciones legislativas" de noviembre. "Seguimos viendo una campaña generalizada de mensajes de Rusia para intentar debilitar y dividir a Estados Unidos", se dijo. "Reconocemos la amenaza, es real, continúa, y estamos haciendo todo lo que podemos para tener unas elecciones en las que los estadounidenses puedan confiar".

Era cristalino el mensaje sobre el riesgo de injerencia con una operación "menos robusta" que la probada del 2016, pero con algunos elementos más sofisticados que entonces. No salía, no obstante, del Despacho Oval, sino de la cercana sala de prensa. Y no lo pronunciaba el presidente, Donald Trump, sino Daniel Coats, el Director Nacional de Inteligencia, que participó en una inusual comparecencia en la que estaban también el asesor de seguridad Nacional, John Bolton; la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen; el director del FBI, Christopher Wray; y el de la Agencia de Seguridad Nacional y el Cibercomando, Paul Nakasone.

Reticencias por el 'Rusiagate'



A tres meses de las elecciones, Trump sigue reticente a denunciar directamente a Vladimir Putin. No lo hizo en su polémica rueda de prensa con el presidente ruso en Helsinki, y fracasaron sus ridiculizados intentos de explicar luego sus palabras. No lo ha hecho después. Y aunque el 24 de julio colgó un tuit mostrándose "muy preocupado porque Rusia peleará duro para tener un impacto en las elecciones", en aquel mensaje dejaba caer que esos esfuerzos van dirigidos a ayudar a los demócratas.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump!