Maduro gana y amenaza con excluir a la oposición de las presidenciales

El chavismo resultó previsible ganador de unas elecciones municipales que compitió contra sí mismo y ante la indiferencia del 53% de los venezolanos en condiciones de votar. La victoria desató el entusiasmo del presidente Nicolás Maduro. En su discurso triunfal intercaló serias advertencias con esperanza de avanzar por el camino del diálogo con una oposición que se abstuvo de participar de la contienda y llamó a la ciudadanía a quedarse en sus casas. Maduro amenazó a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) con impedirles participar de los próximos comicios que, si se impone la lógica, serán las presidenciales de 2018. “Desaparecerán del mapa político”, dijo sobre los partidos que le dieron la espalda a las municipales. “Partido que no haya participado hoy y haya llamado al boicot de las elecciones no puede participar más. Ese es el criterio que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha esgrimido, y yo, como jefe de Estado de un poder constituido, los apoyo”, dijo. Pero, al mismo tiempo, no descartó hacerse presente en el encuentro con representantes de la MUD que debe realizarse en República Dominicana el 15 de diciembre. “Quiero ver a Julio Borges (presidente del Parlamento), todavía es uno de los candidatos (a las presidenciales), todavía está en la competencia porque es pieza de Washington”, señaló sobre esa reunión que podría abrir la puerta para una solución negociada de la larga crisis política. “Estas negociaciones de paz con la oposición no creo que duren cuatro años, creo que se debe establecer un sistema de diálogo permanente de todos los temas del país. Quizás en unos meses llegue a acuerdos, a una ruta”.

47% DEL PADRÓN

Por lo pronto, las elecciones municipales representaron un nuevo punto de fricción entre el Gobierno y sus adversarios. La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra Oblitas, dijo que el pueblo demostró “su vocación de participación” a través del voto. Se movilizó el 47,32% del padrón: 9.139.564 electores, una cifra casi un 12% menor respecto a la anterior elección municipal. La MUD, que rechazó intervenir en la contienda por considerar que no existían garantías, encontró una razón más el domingo para fundamentar su rechazo al proceso. Maduro pidió a los venezolanos que fueran a votar incluso con el llamado “carnet de la patria”, sin valor para ejercer el derecho al sufragio. El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Emilio Rondón, tuvo que recordar que “el único instrumento válido para ejercer el voto es la cédula de identidad”.

SIN LEGITIMIDAD

El chavismo pasó por alto esa advertencia y festejó el casi 58% de las alcaldías obtenidas. Los candidatos de la MUD que decidieron intervenir, se quedaron con casi el 16% de los cargos. El analista Luis Vicente León aseguró que el resultado de las elecciones no tiene nada que ver con el nivel de preferencias políticas de la población. Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del Gobierno, rechazó ese diagnóstico y calificó de “ridículo” que se cuestione la legitimidad democrática del chavismo. “¿Qué país del mundo, de esos que nos atacan por ‘falta de democracia’ puede hacer tantas tres elecciones en un año?”, dijo en relación a los comicios constituyentes, organizados sin la presencia opositora, y los regionales, en los que resultó vencedor, esta vez ante la MUD. “Lo grande de esto, es que los pueblos del mundo ven lo que está ocurriendo en Venezuela y comienzan a levantarse voces en el mundo de los ataques y las demostraciones que cada día da el Gobierno Bolivariano y el compañero Nicolás Maduro por preservar la paz”, añadió. La coalición no se demoró en contestarle al caer la noche. “Unas elecciones creíbles se caracterizan por la inclusión, la transparencia y la igualdad de condiciones. Ninguno de esos atributos estuvo presente hoy en Venezuela”. Para la MUD “una inmensa mayoría de la población expresó su repudio a este régimen; unos no acudiendo a votar ante lo que consideraron un campo minado y otros defendiendo su derecho al voto ejerciéndolo a pesar de las trabas y el ventajismo oficiales y expresándolo a favor de candidatos y partidos que decidieron participar”.