Manafort, el primer juicio del 'Rusiagate'

Hay una palabra que los fiscales han prometido que ni siquiera se mencionará durante un juicio que ha arrancado este martes en un tribunal federal de Virginia, pero probablemente sea la más inevitable para entender la trascendencia del proceso y la atención que ha generado en los Estados Unidos presididos por Donald Trump. La palabra es Rusia.

En el banquillo se sienta Paul Manafort, de 69 años, veterano estratega y lobista de Washington, que enfrenta 18 cargos por fraude bancario, conspiración, evasión de impuestos y ocultación de cuentas en el extranjero. Y el suyo podría parecer otro caso cualquiera de delitos económicos, pero es algo más. Entre marzo y agosto del 2016, Manafort trabajó en la campaña de Trump, que llegó a dirigir tres de esos meses, hasta que tuvo que dimitir por sus lazos prorrusos. Y su juicio es el primero derivado de la investigación que dirige el fiscal especial Robert Mueller para determinar si hubo colusión entre esa campaña y el Kremlin mientras Moscú interfería en las elecciones presidenciales.

Los cargos contra Manafort no están derivados de esa injerencia, sino por sus trapicheos para engañar al fisco y la banca tanto con dinero que cobró trabajando para Ucrania entre el 2005 y el 2014 como luego con otros fondos, pero la sombra del ‘Rusiagate’ es alargada. Su trabajo ucraniano fue principalmente para Víktor Yanukóvich, el presidente prorruso depuesto en el 2014, acusado de alta traición y refugiado en Moscú. Y sus contactos incluyen a oligarcas rusos, políticos y otros personajes cercanos a Vladimir Putin, con algunos de los cuales también tuvo transacciones económicas.

Collusion is not a crime, but that doesn’t matter because there was No Collusion (except by Crooked Hillary and the Democrats)!