Manuel Valls, abofeteado por un joven en la Bretaña

El exprimer ministro francés y candidato en las primarias socialistas Manuel Valls ha sufrido un intento de agresión abofeteado durante una visita a Lamballe, un pueblo de la Bretaña.

La agresión se produjo después de que Valls, que acababa de visitar el ayuntamiento de la localidad, se acercara a saludar a unos vecinos. Tras estrechar la mano de varios habitantes, el exprimer ministro saludó a un joven. El chico le estrechó la mano con cordialidad pero, instantes después, se acercó a él y le intentó abofetear.

Tras el intento de agresión, Valls ha asegurado: "No he venido a hablar de mí. Hay siempre individuos que intentan impedir a la democracia expresarse. La democracia no puede ser violencia".

El agresor es un joven de 18 años que ha sido puesto bajo custodia policial por "violencia contra una persona encargada de una misión de servicio público".

ANTERIORES INCIDENTES

Inmediatamente, el joven fue reducido por los guardaespaldas de Valls. Este no es el primer incidente que se registra durante su campaña. Días atrás, ya tuvo que anular un mitin en Rennes ante la amenaza de disturbios por militantes de extrema izquierda.

El 22 de diciembre, fue rociado con un saco de harina en Estrasburgo (noreste) por un hombre que le reprochó su gestión como primer ministro francés.