May advierte a los rebeldes de su partido que si no apoyan su plan de 'brexit' no habrá acuerdo

La primera ministra británica, Theresa May, ha advertido a los rebeldes de su partido que si rechazan un eventual acuerdo con Bruselas del 'brexit' no habrá pacto final, lo que alimentaría aún más el caos. Según los expertos, una salida sin acuerdo debilitará a Occidente, asustará a los mercados financieros y bloqueará las vías del comercio.

El calendario aprieta y el Reino Unido dejará de formar parte de los la UE el 29 de marzo. De momento todo está en el aire y en el seno del partido conservador se libra una tenaz lucha entre los partidario de un 'brexit duro' y los que optan por una salida pausada y mucha más suave, como May."Creo que la alternativa a eso (a no apoyar un pacto) será no tener ningún acuerdo", ha dicho May a BBC TV.

El plan de la primera ministra puede fracasar y, de ocurrir, caer su Gobierno ya que no está claro si podrá obtener los 320 votos que necesita en la Cámara de los Comunes, la cámara baja del parlamento británico, para dar luz verde a un posible acuerdo. Las últimas señales indican que hay cierto acercamiento entre Londres y Bruselas y que de seguir así podría alcanzarse un acuerdo antes de la fecha límite, aunque las partes aún están divididas en al menos una quinta parte de los puntos que se están negociando.

CRÍTICAS A MAY

El exministro de Relaciones Exteriores de May, Boris Johnson, uno de los principales enemigos del plan de la primera ministra y representante de la línea dura, ha escrito en el diario 'Daily Telegraph' que "si las negociaciones del 'brexit' continúan por este camino, terminarán, me temo, en un espectacular accidente automovilístico".