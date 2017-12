May y Juncker no logran llegar a un acuerdo sobre el 'brexit'

La reunión que la primera ministra británica, Theresa May, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha terminado sin acuerdo sobre el 'brexit' aunque ambas partes reconocen un acercamiento y confían en que los asuntos pendientes puedan solventarse antes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la próxima semana.

May aseguró que que "está convencida de que se va a llegar a una conclusión positiva" aunque reconoció que "son necesarias más consultas en algunos asuntos". "Hemos negociado duro y queremos avanzar juntos", afirmó. "Como ha dicho el presidente Juncker, hemos tenido una reunión muy constructiva hoy. Ambas partes hemos trabajado duro y de buena fe. Hemos negociado duro", ha afirmado. "Nos volveremos a reunir antes del fin de semana".

Por su parte, Juncker ha señalado que May "es una dura negociadora" que ha defendido los intereses del Reino Unido y ha señalado que el no haber alcanzado un acuerdo este lunes "no es un fracaso". "Hemos tenido una reunión muy constructiva. Ella es una negociadora muy dura. No una sencilla. Defiende el punto de vista británico con toda la energía que sabemos que tiene", ha dicho el presidente de la Comisión Europea. "Pese a nuestros esfuerzos y a los significativos progresos que nosotros y nuestros equipos hemos hecho en los últimos días sobre los asuntos restantes, no ha sido posible alcanzar un acuerdo completo".

Asuntos pendientes

El encuentro de este lunes era de vital importancia ya que hoy se cumplía el plazo dado por la UE al Reino Unido para presentar ofertas sobre los tres contenciosos -factura de salida de la UE, derechos de los trabajadores comunitarios y frontera con Irlanda del Norte- sobre los que los 27 exigen llegar a un acuerdo para poder abrir el siguiente capítulo de la negociación, el que ha de determinar el acuerdo comercial entre Londres y Bruselas.