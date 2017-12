May y Juncker pactan las condiciones del 'brexit'

Hace 534 días los británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea. Este viernes, tras nueve meses de intensas negociaciones y una noche en blanco han conseguido cerrar el acuerdo sobre las condiciones del divorcio: la factura que tendrá que pagar Londres, los derechos de los ciudadanos y la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, un asunto este último que en los últimos días había enquistado las conversaciones sobre el 'brexit'. Así lo han anunciado a primera hora de este viernes el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la primera ministra británica, Theresa May, en una rueda de prensa conjunta que ha terminado al filo de las ocho de la mañana.

La Comisión Europea ha recomendado a los 27 Jefes de Estado y de Gobierno, que se reúnen la próxima semana en Bruselas, que concluyan que hay "suficientes progresos" en la primera fase de las negociaciones del 'brexit'. El requisito necesario para pasar a la segunda fase, es decir, a empezar para empezar a hablar de las futuras relaciones comerciales entre la UE y Reino Unido, el principal objetivo para el Gobierno de Theresa May. "Si los 27 aceptan nuestra evaluación la Comisión Europea y nuestro negociador, Michel Barnier, están preparados para empezar el trabajo sobre la segunda fase de las negociaciones de forma inmediata", ha anunciado Juncker.

Pacto tras un "toma y daca"

Theresa May y Juncker almorzaron juntos el pasado lunes 4 de diciembre, el día fijado como límite para llegar a un acuerdo. Entonces no fue posible y quedaron flecos pendientes. Cuatro días después ambos bandos han conseguido sellar el acuerdo. "Hemos trabajado extremadamente duro esta semana" y "llegar a este punto ha exigido un toma y daca", ha reconocido May, que se ha desplazado esta madrugada a Bruselas para sellar con su presencia el pacto.

"Esta era una negociación difícil pero hemos conseguido un primer avance decisivo. Estoy satisfecho con el trato equitativo que hemos alcanzado con el Reino Unido", ha añadido Juncker que ha recibido, ha dicho, garantías de Theresa May de que el pacto será aceptado por los unionistas de Irlanda del Norte (DUP).

Los derechos de los ciudadanos

El luxemburgués ha reconocido que el plazo verdaderamente límite para poder comenzar los preparativos de cara a la cumbre del próximo 14 y 15 de diciembre en Bruselas era este viernes. El compromiso incluye garantías sobre los derechos de los ciudadanos británicos en el Reino Unido y los británicos en el resto de los 27, incluidos la puesta en marcha de procedimientos administrativos sencillos y a un coste reducido.

Londres y Bruselas también se han puesto de acuerdo sobre la factura que tendrá que pagar el Gobierno británico cuando salga el 29 de marzo de 2019, uno de los grandes escollos en los últimos meses. Juncker ha recordado que May ya prometió honrar los compromisos financieros hasta 2020 y más allá y según el dictamen de Bruselas es lo que ha hecho. El último escollo en resolver ha sido la situación de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte para evitar que regrese una frontera dura que ponga en riesgo los acuerdos de paz de Viernes Santo.

Tusk envía un borrador de directrices

Tras su reunión con Juncker, May ha mantenido un encuentro con el presidente de la UE, Donald Tusk, para empezar a preparar la cumbre de la próxima semana. Al final de esta reunión, Tusk ha comparecido para confirmar que ha habido "progresos suficientes" para avanzar: "Esta mañana he recibido confirmación de nuestros negociadores de que se han logrado progresos suficientes y esto me permite presentar un borrador de directrices para el Consejo Europeo de diciembre que ya he remitido a los líderes”, ha anunciado Tusk durante una breve declaración.

En el documento, Tusk propone a los líderes de los 27 empezar a negociar inmediatamente un periodo transitorio para que ciudadanos y empresas tengan claridad. Reino Unido ha solicitado un periodo de unos dos años durante los cuáles seguiría siendo parte del mercado único y la unión aduanera. "Estamos dispuestos a discutirlo pero tenemos nuestras condiciones", ha avisado el polaco.

Respeto al marco comunitario

Durante este período la UE exigirá al Reino Unido que respete la legislación comunitaria, incluida la nueva normativa, los compromisos financieros, el papel del Tribunal de Justicia de la UE como garante y otras obligaciones que conlleva ser miembro del club. "Claramente en el periodo transitorio que seguirá a la salida, el proceso de toma de decisiones de la UE seguirá estando en manos de los 27 sin el Reino Unido. Es la única solución razonable y es en interés de nuestros ciudadanos que se acuerde lo antes posible", ha explicado.

Tusk también ha anunciado que propondrá a los 27 empezar las discusiones sobre la futura relación, más allá del periodo transitorio de dos años. "Hemos escuchado un buen número de ideas. Necesitamos más claridad sobre cómo ve Reino Unido nuestra futura relación una vez que abandone el mercado único y la unión aduanera", ha añadido. El polaco propondrá que Barnier empiece contactos exploratorios y en paralelo empezar a estudiar la cooperación en materia comercial, seguridad, relaciones exteriores o lucha contra el terrorismo.

"Aunque estoy satisfecho con el acuerdo de este viernes no hay que olvidar que el reto más difícil todavía está por delante. Todos sabemos que romper es difícil pero romper y construir una nueva relación es todavía más difícil", ha admitido el polaco que ha recordado que disponen de menos de un año para negociar un acuerdo transitorio y el marco de la futura relación.