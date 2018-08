Al menos cuatro muertos en un tiroteo en Canadá

Al menos cuatro personas han muerto este jueves en un tiroteo en la ciudad de Fredericton, en el este de Canadá, según ha informado la policía. Todavía se desconocen las circunstancias que rodean al suceso.

La policía de Fredericton ha explicado a través de su perfil de Twitter que el incidente todavía continúa "activo". Por este motivo, ha pedido a los ciudadanos que eviten acercarse al área de Brookside Drive, en el centro, y a los vecinos les ha recomendado que permanezcan en sus casas con las puertas cerradas con llave.

Police continue to on scene of a shooting on Brookside Drive. Please avoid the area.



Due to the volume of calls, please refrain from calling the police station directly, and in case of emergency continue to call 9-1-1.