Michelle Bachelet, ratificada como alta comisionada de Derechos Humanos en la ONU

Los 193 países representados en la Asamblea General de Naciones Unidas han ratificado este viernes en Nueva York por aclamación a Michelle Bachelet como próxima Alta Comisionada de Derechos Humanos de la organización. La expresidenta chilena, que acabó el pasado marzo su segundo mandato y que entre ambos, entre 2010 y 2013, fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres, tomará a partir del 1 de septiembre el relevo de Zeid Ra’ad al-Hussein. El príncipe y diplomático jordano ha dirigido la oficina con sede central en Ginebra los últimos cuatro años, en los que no ha escatimado críticas duras a países y potencias, incluyendo Estados Unidos, por vulneraciones de derechos humanos.

António Guterres, el secretario general de la ONU que anunció hace dos días la nominación de Bachelet, se ha declarado “encantado” con la confirmación de una persona a la que ha definido como “una pionera, una visionaria y una mujer de principios”.

