Muere Kofi Annan, exsecretario general de la ONU

Kofi Annan, el que fuera uno de los secretarios generales de la ONU más carismáticos y premio Nobel de la Paz, ha muerto este sábado a los 80 años, según ha confirmado la fundación que lleva su nombre. Annan, de nacionalidad ganés, ha fallecido en un hospital de Berna (Suiza), a primera hora del día.

En un comunicado conjunto, la familia y la Fundación Kofi Annan han señalado que el exsecretario general de la ONU "ha fallecido en paz después de una corta enfermedad". "Su esposa Nane y sus hijos Ama, Kojo y Nina han estado junto a él estos últimos días".

