Netanyahu, acosado por un supuesto intercambio de favores con un empresario

Una nueva investigación policial trata de determinar si el primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, estableció un “pacto secreto” de intercambio de favores con el magnate de la prensa Arnon Mozes, propietario del diario de pago de mayor difusión en el país, el 'Yediot Ahronot'. El propio Mozes ya ha sido interrogado por la policía anticorrupción como sospechoso.

El último episodio de las investigaciones en marcha contra el primer ministro, y probablemente el de mayor calado hasta el momento, arranca hace ocho años, en la víspera de las elecciones que ganó Netanyahu, cuando presuntamente este y Mozes establecieron un “pacto secreto” que beneficiaba a los dos.



CONVERSACIONES GRABADAS



El problema es que las conversaciones que mantuvieron los dos implicados fueron grabadas y ahora han salido a la luz. Algunas fuentes sostienen que las grabó Mozes, pero otras mantienen que fue Netanyahu. De hecho, las cintas han aparecido en casa de alguien que trabajó estrechamente con el primer ministro y que posteriormente también ha sido investigado por la policía por otros motivos.

El pacto implicaba que el dueño del 'Yediot Ahronot' se comprometía a rebajar significativamente el tono de las críticascontra Netanyahu justo antes de las elecciones de hace ocho años, cuando el ahora primer ministro estaba a punto de regresar a la política de primera línea y necesitaba que el periódico de Mozes linitara sus reproches.

La segunda parte del pacto suponía que Netanyahu se comprometía a convencer a su amigo Sheldon Adelson, el magnate del juego estadounidense, para que no publicara un número especial de su diario gratuito, 'Israel Hayom', durante los fines de semana con el fin de no hacer más competencia al 'Yediot Ahronot'.



EL PRIMER MINISTRO, TRANQUILO



Según se filtró ayer a la prensa, muy posiblemente existen numerosas grabaciones de conversaciones entre Netanyahu y Mozes que están en poder de la policía desde hace meses. Lo que no se sabe es la incidencia que esas grabaciones pueden tener en la carrera política del actual primer ministro. El propio Netanyahu ha dicho que no hay nada y que está tranquilo, y ha recomendado a la oposición que no lo celebre antes de tiempo.

La semana pasada la policía anticorrupción interrogó a Netanyahuen dos ocasiones, durante más de ocho horas en total, y losinterrogatorios continuarán en los próximos días. Otro asunto feo para el primer ministro es que este recibió regalos de un amigo suyo, puros habanos y champán, por valor de más de 100.000 euros a lo largo de muchos años.

La policía sospecha que a cambio de los puros y del champán Netanyahu pudo facilitar algunos negocios de su amigo. Se sabe, por el momento, que Netanyahu presionó en tres ocasiones al secretario de Estado de EEUU, John Kerry, para que diera un visado de 10 años a su amigo.