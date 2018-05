Netanyahu hace el baile de la gallina

El primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, no se ha resistido a hacer el baile del pollo cuando ha recibido y agasajado a Netta Barzilai por su victoria en el Festival de Eurovisión. El gesto ha generado controversia al producirse la misma semana en que una sesentena de palestinos murieron por los disparos de las tropas israelís en el marco de las protestas en la frontera de Gaza por la decisión de EEUU de trasladar su embajada en Israel a Jerusalén.

"¡Qué divertido es conocer a Netta Barzilai en Jerusalén! Todos te amamos. Has traído un gran honor a nuestro país", ha tuiteado Netanyahu después del encuentro con la artista. Un vídeo muestra a un radiante Netanyahu agitando sus brazos con Barzilai mientras realizaban los movimientos característicos del baile del pollo.

Usando un kimono de estilo japonés y un peinado de geisha, la cantante israelí de 25 años ganó el deslumbrante concurso de Eurovisión, visto por más de 200 millones de personas en todo el mundo, el pasado sábado en Lisboa. Su canción, I'm not your toy, tiene un toque de empoderamiento de la mujer, y comienza con Barzilai imitando el cloqueo del pollo.

Polémicas palabras

La controversia con el dirigente no se limita aquí. Previamente, Netanyahu había realizado unas declaraciones muy controvertidas refiriéndose a las acciones militares de esta semana en Gaza. "Lo intentas de todas las maneras. Pruebas todo tipo de métodos. Pruebas métodos no letales y no funcionan. Entonces te dejan con malas opciones. Es un mal negocio", había dicho.

Poco después, la polémica se avivó por la particular interpretación que realizó Michal Mayaan, portavoz del Gobierno hebreo, sobre la masacre. Mayaan aseguró que Israel mata palestinos "al no poder meter a tanta gente en la cárcel".