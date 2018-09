Nigeria: Al menos 35 muertos y centenares de heridos en una explosión de gas

Una explosión de gas en una gasolinera en el estado de Nasarawa, centro de Nigeria, dejó hasta el momento 35 personas muertas y un centenar de heridos.

El director en funciones de la Agencia Estatal de Gestión de Emergencias nigeriana (SEMA), Usman Ahmed, ha explicado que la explosión ha ocurrido durante la descarga del gas.

La Agencia investiga ya el incidente. Hemos confirmado 35 muertos y más de un centenar de heridos. La mayoría de los fallecidos habían acudido al lugar del accidente para saber qué estaba pasando, ha relatado.

El accidente ha ocurrido en una gasolinera de la carretera entre las localidades de Lafia y Makurdi. La vía comunica la capital, Abuya, con el norte y el sur del país.

Al parecer, un camión cisterna que estaba estacionado en una gasolinera de la localidad de Lafia causó el incidente, informó el diario Punch Metro.

"Dijeron que un camión cisterna que estaba estacionado en las instalaciones de la estación provocó el incendio. Pudimos salvar a algunas personas, pero muchas personas murieron", dijo un testigo al diario.

I wonder why this is not trending on twitter. It was a #BlackMonday today in Lafia, Nasarawa state as Gas explosion killed and injured scores of People this morning. My heart goes out to those who lost their love ones in the explosion and speedy recovery to the injured. pic.twitter.com/wD9aY0XCyW