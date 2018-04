Nueve muertos y 16 heridos en un atropello múltiple en Toronto

Nueve personas han muerto y otras 16 han resultado heridas este lunes en Toronto después de que un individuo subiera con una furgoneta blanca de alquiler a una acera en la calle Yonge, una arteria central en el norte de la mayor ciudad de Canadá, y arrollara a los peatones. El número dos de la policía municipal, Peter Yuen, ha confirmado en una comparecencia ante los medios la cifra de víctimas en el atropello múltiple, del que por ahora se desconocen los motivos. El sospechoso, que se dio a la fuga, ha sido arrestado y está en custodia policial.

Las autoridades hablan de momento de una "terrible tragedia" pero no han señalado oficialmente al terrorismo como causa y Yuen ha adelantado que “esta va a ser una investigación compleja”. El ministro de Seguridad Pública de Canadá, Ralph Goodale, ha dicho por su parte que por ahora se considera que no hay motivos para elevar el nivel de alerta de amenaza terrorista en el país.

Los hechos comenzaron poco antes de las 13.30 horas (las 19.30 en España). Entonces, según varios testigos, el sospechoso subió la furgoneta a la acera y empezó a atropellar peatones. “Pensé (al principio) que era un accidente. Luego no. Iba atropellando a la gente uno a uno”, ha declarado en la televisión local CTV News Ali Shaker, uno de esos testigos, que conducía por la calle Yonge y vio la furgoneta blanca circulando sobre la acera a unos 60 o 70 kilómetros por hora. “Cualquiera en su camino volaba por los aires... Mató mucha gente”, ha dicho Shaker.

El momento del arresto del sospechoso ha sido capturado en vídeo. Según algunos testigos gritaba “mátame” al policía que lo confrontó, al que parecía amenazar con un arma. Aunque la grabación deja de enfocarles durante unos segundos, luego se ve al agente esposando al sospechoso.

En Ottawa el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha mostrado su solidaridad con “todos los afectados” cuando entraba al Parlamento. Poco después ha colgado un mensaje en Twitter en el que ha hablado de “terrible incidente”.

Our thoughts are with all those affected by the terrible incident at Yonge and Finch in Toronto. Thank you to the first responders working at the scene – we're monitoring the situation closely.