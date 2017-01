Obama advierte a Trump: "Putin no es de nuestro equipo"

El todavía presidente de EEUU, Barack Obama, advierte a quien el próximo día 20 se convertirá en su sucesor, Donald Trump, del riesgo que entraña conceder más credibilidad al presidente de Rusia,Vladimir Putin, que a sus propios servicios de inteligencia. "Putin no es de nuestro equipo", afirma Obama en una entrevista en exclusiva que el canal ABC News emitirá este domingo y de la que ha difundido un avance.

Ante la divulgación del informe de los servicios de inteligencia que acusa a Putin de ordenar directamente una campaña para influir en las elecciones de EEUU en favor de Trump, el presidente saliente no alberga duda alguna de lo ocurrido: "Los rusos tenían el objetivo de entrometerse (en las elecciones) y se entrometieron".

Por su parte, el presidente electo ha dejado de insistir en sus dudas sobre la intervención rusa y centra ahora sus esfuerzos más bien en apuntalar la legitimidad de su victoria electoral. Así, este sábado reiteraba en un tuit que el informe de los servicios deespionaje "indica muy claramente que el pirateo no afectó a los resultados de las elecciones. ¡Las máquinas de votación no se tocaron!"

