Obama entra en campaña con un duro ataque a Trump

Barack Obama ha vuelto a la carretera. Esta vez para motivar al electorado demócrata de cara a las elecciones legislativas de noviembre, donde su partido necesita recuperar al menos una cámara en el Congreso si quiere frenar la agenda de Donald Trump y los republicanos. Y lo ha hizo presentado la próxima cita electoral como un momento decisivo para la democracia estadounidense.

"Estoy aquí para deciros que deberíais estar preocupados y deberías aspirar a restaurar la honestidad, la decencia y el imperio de la ley en nuestro Gobierno", dijo durante un acto en Illinois. También acusó al Partido Republicano de haberse convertido en el “hogar de las políticas de la división, el resentimiento y la paranoia” con su evolución de las últimas dos décadas.

El expresidente ha asegurado que Trump "no es la causa, sino el síntoma” de las ideas tóxicas que los conservadores habrían abrazado. "Él solo está capitalizando los resentimientos que los políticos han alimentado durante años". También ha censurado a aquellos conservadores que trabajan para frenar los impulsos más temerarios del presidente, en alusión a la carta anónima de 'The New York Times' y a los episodios relatados por Bob Woodward en su nuevo libro.



"No nos hacen un favor cuando promueven activamente el 90% de las locuras que salen de la Casa Blanca y luego dicen que no nos preocupemos porque están frenando el 10% restante". Hasta ahora Obama apenas había hablado directamente de Trump, limitándose a hacer comentarios oblicuos en consonancia con el relativo decoro que los expresidentes suelen dispensar a sus sucesores.