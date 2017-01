La ONU confirma que ya hay refugiados muriendo de frío en Europa

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Es una auténtica vergüenza que ninguna institución oficial , ni esa ONU que sirve de poco, ni Europa que dio más de un billón de euros a la banca, ni en Vaticano que tanto habla de los pobres, exijan solución a esa situación de muerte a la que están expuestos miles de personas, niños incluidos. Debe haber una exigencia con protesta de todas ONGS, movimientos sociales, parroquias, sindicatos de clase, partidos de izquierda ( de derecha ni hablo) etc, etc que se muevan para obligar a los gobiernos. Si no morirán y todos seremos un poco culpables, unos mucho o todo y otros por dejación y mirar para otro lado.