El Open Arms sigue a la espera con 87 migrantes rescatados hace cinco días

El barco de Proactiva Open Arms que el pasado jueves rescató a 87 personas en aguas del Mediterráneo sigue sin puerto de destino, navegando entre Túnez y Cerdeña, según ha señalado este lunes el jefe de misión, Ricardo Gatti, en declaraciones a Cadena Ser.

Fuentes de la oenegé han confirmado que, tras ponerse en contacto con el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo español, éste es el que se está encargando de gestionar el desembarco del buque, al que por el momento no se le ha asignado ningún puerto.

"No sabemos a qué puerto ir, a lo largo del día de hoy nos comunicarán adonde ir", ha manifestado Gatti. Según ha apuntado, desde el buque han pedido a España que le comunique un puerto para desembarcar, teniendo en cuenta que Malta "tiene sus puertos cerrados" y de Italia "ya se sabe la postura" al respecto.

Según ha relatado, durante el rescate --que se produjo tras estar dos noches a la deriva-- los migrantes "se tiraron al agua" porque pensaban que los rescatadores eran libios. "Tenían mucho miedo de ser devueltos a Libia", ha sentenciado.

PEDIR SOLIDARIDAD A LA UE

Por su parte, la secretaria de Estado para las Migraciones, Consuelo Rumí, no ha precisado si España tiene intención de ofrecer un puerto español al buque de rescate. "Ahora mismo no le puedo decir si va a ser así o no", ha dicho en una entrevista en RNE, tras ser preguntado al respecto.

"Si es así, lo que sí puedo adelantar es que pediremos de nuevo cooperación y solidaridad de toda la UE, como ya se hizo con el ultimo barco", ha declarado. Así, ha manifestado que, si finalmente el buque desembarca en España, el Ejecutivo pedirá un "reparto solidario entre la UE". En cualquier caso, ha hecho hincapié en la necesidad de "esperar" para ver si "hay un puerto cercano más seguro".

En cualquier caso, desde el Gobierno de Pedro Sánchez de momento no se ha dado autorización al buque para que atraque en alguno de los puertos españoles con las 87 personas rescatadas, entre las que hay ocho menores de edad, seis de ellos no acompañados.

El buque de rescate Open Arms ha desembarcado en España tras recibir la autorización del Ejecutivo español en dos ocasiones este verano con personas rescatadas en aguas del Mediterráneo. El pasado 4 de julio llegó a Barcelona con 60 migrantes a bordo y el 21 desembarcó en el puerto de Palma a una mujer de Camerún Josefa y a los cadáveres de una mujer y un niño.