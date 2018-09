Orban anuncia batalla contra la Eurocámara en los tribunales

La revuelta del Parlamento Europeo contra Hungría por su deriva autoritaria tiene pocas posibilidades de salir adelante. Principalmente porque sancionar a un Estado miembro que vulnere los valores europeos requiere la unanimidad y Polonia --que se enfrenta al mismo procedimiento en el Consejo-- o la República Checa ya han salido en tromba en defensa de Viktor Orban. El primer ministro húngaro no está, sin embargo, dispuesto a pasar por alto lo que considera una ofensa y ha anunciado que dará la batalla ante el Tribunal de Justicia de la UE.

"Hungría planea dar pasos legales", ha anunciado en el inicio del curso parlamentario en Budapest sobre el procedimiento sancionador activado el pasado miércoles por el pleno del Parlamento Europeo. Se trata de un mecanismo que permite a los estados miembros castigar a uno de los socios –en última instancia con la retirada del derecho de voto en el Consejo- si se constata una vulneración grave de los principios y valores de la UE. Hasta ahora nunca ha sido utilizado, aunque el primer país en estrenar el procedimiento fue Polonia a propuesta en este caso de la Comisión Europea.

Bruselas adoptó su decisión contra la deriva en Polonia en diciembre del año pasado y casi diez meses después el asunto sigue estancado en la mesa de los ministros de Asuntos europeos. Los 28 celebraron una primera audiencia con el Gobierno polaco en julio –con powerpoints de Varsovia incluidos- y este martes tendrá lugar una segunda vista sobre la que no se esperan tampoco decisiones concretas. "No es probable que haya grandes anuncios", admiten fuentes del Consejo.

Procedimiento lento

La realidad es que el procedimiento es lento y no hay excesivo interés entre los gobiernos sobre provocar un enfrentamiento directo ni con Hungría ni con Polonia que, a menos de nueve meses para las elecciones europeas, alimente a los partidos más antieuropeos. De momento, Orban ha aprovechado la "colección de mentiras" que a su juicio recoge el informe de la Eurocámara para atacar a Bruselas y a su política migratoria, que volverá a centrar parte de la cumbre informal de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE que tiene lugar este miércoles y jueves en Salzburgo (Austria).

Según Hungría, la última propuesta de la Comisión Europea de reforzar Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) cediendo a la Comisión Europea la competencia de decidir si un Estado miembro está controlando o no adecuadamente su frontera es inaceptable. "Está bien que en vez de las cuotas [migratorias], la UE centre su atención en la protección de las fronteras. pero no es bueno que se nos despoje de nuestro derecho a proteger las fronteras y que Bruselas se haga cargo de ello", ha arremetido el mandatario húngaro. "No renunciaremos al derecho de defender las fronteras. Nadie puede quitarnos eso", ha avisado.