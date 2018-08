Orinar frente a la Catedral de Notre Dame ya es posible (solo para hombres) con el 'uritrottoir'

Orinar en frente de la Catedral de Notre Dame y otros puntos de interés turístico de París ya es posible de manera legal y gratuita. La polémica colocación por parte del ayuntamiento de la capital francesa de unos urinarios solo para los hombres en estos céntricos emplazamientos no ha dejado a nadie indiferente.

Conocidos como 'uritrottoir', una mezcla de las palabras francesas urinario y pavimento, estos cajones de color rojo han sido distribuidos estratégicamente por distintos lugares de la ciudad para evitar el incívico gesto de orinar en la calle. Según el Ayuntamiento de París, los urinarios son una manera ecológica y libre de olores de controlar este problema, pero su estridencia y mala imagen ha hecho que muchos vecinos y comerciantes del centro de París estallen en críticas.

"Son horrorosos"

"No había ninguna necesidad de poner algo tan feo y poco modesto en un lugar tan bello como este", asegura Paola Pellizzari a Reuters, una comerciante de la zona. Como ella otro vecino, que ha preferido no revelar su identidad explica que este tipo de acciones del Ayuntamiento "dan por hecho que la gente no es capaz de aguantarse" y asegura que este dispositivo es "horrible y totalmente inaceptable".

Por otro lado, más allá de la cuestión estética, llama la atención la exclusividad masculina de esta iniciativa, y es que el hecho de que sean urinarios, excluye a la población femenina de poderlos utilizar. Orinar en el centro de París es cosa de hombres.