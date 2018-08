Los padres de Melania Trump consiguen la ciudadanía estadounidense

Los suegros de Donald Trump ya son oficialmente ciudadanos estadounidenses. Viktor y Amalija Knavs, los padres de Melania Trump, han conseguido la ciudadanía. “Todo fue bien y se siente muy agradecidos por este maravilloso día para su familia”, ha asegurado su abogado, Michael Wildes, a la cadena ‘CNN’.

Los padres de la Primera Dama son de origen esloveno y llevaban viviendo en territorio estadounidense con unas ‘green cards’ –una tarjeta que permite vivir y trabajar de manera indefinida en EEUU- desde que su yerno ganó las elecciones presidenciales. Se desconoce cómo consiguieron esas tarjetas de residencia permante Viktor y Amalija Knavs, de 73 y 71 años respectivamente, si bien es muy probable que fuera posible gracias a la petición de su hija o cualquier otro miembro de la familia mediante la llamada “migración en cadena” o conexión familiar.

Irónicamente, como explica algunos medios estadounidenses, Trump y sus aliados en el Congreso han luchado para recortar drásticamente esta opción del reagrupamiento familiar, incluyendo medidas como la reducción del umbral para niños y niñas de 21 a 18 años. Y es que el actual presidente aboga por un sistema basado en el mérito y, sobre todo, asociando las llegadas a puestos de trabajo.

Este "doble rasero" no ha pasado desapercibido en las filas demócratas y 'antitrumpistas' en general, que han cargado contra el mandatario en las redes sociales. "Los padres de Melania Trump se convierten en ciudadanos estadounidenses gracias a un proceso que Trump ha denunciado enérgicamente", ha tuiteado New York Daily News.

