La Policía de Londres homenajea a Ignacio Echeverría

La Policía de Londres ha condecorado este lunes a título póstumo a Ignacio Echeverría, el asesinado el pasado 3 de junio en el atentado en el puente de Londres, con la High Commendation, la condecoración más importante de las fuerzas de seguridad británicas. En un tuit, la Policía Metropolitana de Londres destacó que el joven español "perdió tristemente su vida empleando su monopatín para evitar que los terroristas alcanzaran a otras personas. Siempre le estaremos agradecidos por su heroísmo".

Los amigos que acompañaban a Echeverría la noche del atentado relataron que llegó a enfrentarse a los tres terroristas a la vez antes de ser apuñalado. Echeverría golpeó con su monopatín a los tres atacantes, que se protegían de los golpes, hasta que el español cayó de una puñalada.

