Reabren las estaciones de Oxford Circus y Bond Street en Londres

Vuelve la normalidad al centro de Londres. Las estaciones de metro de Oxford Circus y Bond Street, en pleno centro comercial de la capital británica, han sido reabiertas al público tras su evacuación.

La estación de metro Oxford Circus, ubicada en pleno corazón de la zona comercial de Londres, fue evacuada cuando la policía recibió llamadas reportando disparos. Las fuerzas de seguridad abordando la intervención como si se tratara de un caso de terrorismo mientras se sucedían las escenas de pánico entre los ciudadanos, que abandonaban corriendo la zona.

La policía ha aconsejado inicialmente a los ciudadanos a evitar las inmediaciones del epicentro comercial, muy concurrido habitualmente y, excepcionalmente hoy viernes, coincidiendo con el 'black Friday'.

Scotland Yard ha explicado, tras una primera inspección de la zona, que no ha hallado indicios de un tiroteo. La única persona herida, según las mismas fuentes, es una usuaria que abandonaba a toda prisa el metro. Sus heridas no son graves.



17.39pm. Scotland Yard say they have not located any trace of suspects, evidence of shots being fired or casualties.https://t.co/2Jgf9niaJ3

— Alan Travis (@alantravis40) 24 de noviembre de 2017