Las reacciones a la operación militar contra el régimen de al Asad

Estados Unidos, Reino Unido y Francia han lanzado hoy una ofensiva conjunta contra posiciones de Bachar al Asad como represalia por un presunto ataque químico del que culpan al Gobierno sirio.

"Hace un momento, he ordenado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzar ataques de precisión contra objetivos asociados a las capacidades de armamento químico del dictador sirio, Bachar al Asad", ha declarado el presidente estadounidense, Donald Trump, en una comparecencia desde la Casa Blanca. "Una operación conjunta con las fuerzas armadas de Francia y el Reino Unido está en marcha en estos momentos", ha explicado minutos después de las 21.00 hora local (01.00 del sábado GMT).

Abrimos un hilo informativo sobre las reacciones al ataque.

11:19

El ataque estadounidense no ha frenado la guerra sobre el terreno. Según informa EFE, las tropas sirias y sus aliadas controlaron hoy la ciudad siria de Duma, imponiendo así su control "completo" del que fue el bastión opositor de Guta Oriental, a las afueras de Damasco, informó hoy el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

La agencia oficial de noticias siria SANA difundió imágenes en las que se muestra cómo el Ejército sirio entró hoy en la urbe de Duma, la más grande de Guta Oriental, tras una ofensiva de las unidades castrenses que comenzó el pasado 25 de febrero contra las facciones rebeldes que controlaban la zona cercana a la capital.

11:16

La canciller alemana, Angela Merkel, calificó hoy de "necesaria y proporcionada" la acción militar de EEUU, Reino Unido y Francia contra Siria, en respuesta al presunto ataque con armas químicas del régimen contra la población civil del enclave rebelde de Duma, informa EFE.

Merkel señaló en un comunicado que Alemania "apoya" el paso dado por estos tres países, en asunción de su "responsabilidad" como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, y agregó que Alemania dará todos los "pasos diplomáticos" para que no se erosione la convención internacional para la prohibición de las armas químicas.

"La acción militar era necesaria y proporcionada para garantizar la vigencia de la prohibición del uso de armas químicas y para advertir al régimen sirio frente a nuevas violaciones" de este acuerdo internacional, aseguró.



11:14

Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha condenado el ataque, asegurando que "ignora a la ONU y desprecia la legalidad internacional". Iglesias critica que el bombardeo se produzca justo cuando "inspectores internacionales iban a investigar el uso de armas químicas". Acaba su mensaje diciendo: "No a la guerra".

El ataque de Trump y sus aliados ignora a la ONU y desprecia la legalidad internacional. Se produce justo cuando los inspectores internacionales iban a investigar el uso de armas químicas ¿Qué opina nuestro Gobierno? ¿Y Cs? ¿Nos van a contar que Trump busca la paz? No a la guerra — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 14 de abril de 2018

11:12

El Gobierno español ha hecho público hoy un comunicado en el señala que el ataque conjunto llevado a cabo por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido contra el régimen sirio es "una acción limitada en su objetivo y medios" y, por ello, una respuesta "legítima y proporcionada".

En la nota, difundida por la Oficina de Información Diplomática (OID) del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno enmarca "la acción" en el uso de armas químicas por el régimen sirio contra la población civil, algo que califica de "gravedad extrema".

"Un ataque de armas químicas es un crimen contra la humanidad. Los responsables de éste y otros ataques previos deben ser sometidos a la justicia" añade el comunicado de Exteriores.

El Gobierno lamenta "la paralización" del Consejo de Seguridad en esta cuestión y recuerda que siempre es preferible la acción concertada internacional a las acciones unilaterales.

10:53

El Gobierno de Israel ha afimardo que los ataques han sido una "señal importante" para Irán, Siria y el grupo libanés Hezbollah.

"El uso de armas químicas cruza una línea roja que la humanidad ya no puede tolerar", dijo Yoav Gallant, miembro del gabinete de seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu, en Twitter.

10:07

En sus valoraciones sobre el ataque, Putin ha sido muy contundente: "EEUU complace al terrorismo".



10:05

Esta grabación muestra un momento del bombardeo.



09:58

Primeras imágenes del complejo de Berzeh, una de las instalaciones atacadas.

The aftermath of US and allies missile strikes on the ASSad Criminal Regime Scientific Research area in #Berzeh neighborhood.

North #Damascus city #Syria April 14 pic.twitter.com/clyGxZhf0X — انتباه الشام - AEJ خليل (@anteebah_alSham) 14 de abril de 2018

09:54

Primeras reacciones del presidente ruso, Vladimir Putin, al ataque contra Siria. "La escalada militar en Siria destruye el sistema de relaciones internacionales", ha afirmado antes de acusar a Occidente de "apoyar a los terroristas", informa Marc Marginedas.

09:45

Para intentar dar imagen de normalidad, la presidencia siria ha difundido un vídeo de Bashar el Asad llegando a su despacho.

صباح الصمود..



رئاسة الجمهورية العربية السورية pic.twitter.com/hhIZT6cOTe — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 14 de abril de 2018



09:43

El ministro británico de Defensa, Gavin Williamson, ha calificado el ataque de "operación de gran éxito". Cuatro aviones de combate Tornado han participado en el ataque.

09:42

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, un acérrimo aliado de Bashar al Assad, condenó los ataques aéreos del sábado dirigidos por Estados Unidos contra Siria y describió a los líderes de los tres países involucrados en el ataque como criminales.

"Claramente declaro que el presidente de Estados Unidos, el presidente francés y el primer ministro del Reino Unido son delincuentes y han cometido un delito", dijo el sábado, informaron las agencias estatales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Teherán también dijo en una declaración que "la agresión es una flagrante violación de la ley internacional y un desprecio del derecho de Siria a la soberanía nacional y la integridad territorial".

"Con base en regulaciones religiosas, legales y éticas, Irán se opone a cualquier uso de armas químicas, pero al mismo tiempo, rechaza y condena enérgicamente la fabricación de excusas para invadir un país independiente", dijo la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores.

09:11

"Estados Unidos, Francia y Reino Unido han actuado en consecuencia (en Siria)", ha declarado una fuente gubernamental israelí tras la ofensiva contra instalaciones armamentísticas de Bachar al Asad como respuesta a un presunto ataque químico.

"El año pasado el presidente (de EEUU, Donald) Trump clarificó que el uso de armas químicas cruza la línea roja. Anoche, bajo liderazgo estadounidense, Estados Unidos, Francia y Reino Unido actuaron en consecuencia", según la misma fuente. "Siria continúa llevando a cabo acciones asesinas y manteniendo bases para ejecutar estas operaciones, incluidas iraníes. Haciendo esto pone en peligro su territorio, sus fuerzas y su liderazgo", ha añadido en un comunicado.

09:09

Las autoridades sirias han condenado hoy "en los términos más fuertes" la "agresión bárbara y brutal" de EEUU, Francia y Reino contra varios puntos en la capital, Damasco, y en la provincia de Homs. La agencia oficial de noticias SANA cita a una fuente anónima del Ministerio de Exteriores que ha afirmado que "la agresión de los regímenes arrogantes y de la hegemonía occidental fue el resultado de la frustración después de que el proyecto conspiratorio en Siria no tuviese resultado".

08:31

Los medios occidentales que propagaron informaciones sobre el supuesto ataque con armas químicas contra la ciudad siria de Duma son responsables de la ofensiva lanzada por Estados Unidos contra Siria, ha denunciado hoy la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova.

"La Casa Blanca ha declarado que su certeza del ataque químico (por parte) de Damasco se basa en los medios de comunicación, informaciones sobre los síntomas (de las víctimas), vídeos, fotos e informaciones de confianza. Después de esta declaración, los medios estadounidenses y occidentales deben entender su responsabilidad" en el ataque de hoy contra Siria, ha escrito Zajárova en Facebook.

08:26

Estados Unidos no notificó a Rusia los ataques lanzados hoy, a diferencia de lo que hizo hace un año con un ataque similar, en el que avisó a Moscú para que retirase sus tropas. "No hemos tenido coordinación alguna con los rusos para los ataques, ni les hemos prenotificado a ellos", ha dicho en rueda de prensa el jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, el general Joseph Dunford. Esta decisión de Estados Unidos representa un importante cambio respecto a su accionar pasado y exhibe el deterioro de las relaciones entre Washington y Moscú.

08:23

El ataque contra Siria "no se quedará sin consecuencias", ha advertido el embajador de Rusia en Washington, Anatoli Antónov. "Los peores presagios se han cumplido. No han escuchado nuestras advertencias. Nos vuelven a amenazar. Habíamos advertido de que estas acciones no se quedarán sin consecuencias. Toda la responsabilidad recae en Washington, Londres y París", ha dicho Antónov en una declaración oficial difundida por la Embajada.

El jefe de la legación diplomática rusa en Washington ha calificado de "inadmisibles" las palabras del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre la responsabilidad del mandatario ruso, Vladímir Putin, en el supuesto ataque con armas químicas contra la ciudad siria de Duma. "Los ataques al presidente son inaceptables e inadmisibles. Estados Unidos, un país que tiene el mayor arsenal de armas químicas en el mundo, no tiene derecho moral de culpar a otros países", ha subrayado Antónov.

08:12

El jefe del Pentágono, James Mattis, ha dicho que la ofensiva de hoy ha sido "única" y ha asegurado que no hay más ataques planeados. "Ahora mismo, esto es un único golpe, y creo que lanza un mensaje muy fuerte para disuadirle (a Al Asad), para desalentarle de que lo vuelva a hacer (un ataque químico)", ha declarado en rueda de prensa Mattis. "Ahora mismo -ha añadido-, no tenemos más ataques previstos".

07:35

"Una operación conjunta con las fuerzas armadas de Francia y el Reino Unido está en marcha en estos momentos", ha declarado el presidente de EEUU Donald Trump minutos después de las 21.00 hora local (01.00 del sábado GMT).



07:00

Estados Unidos, Francia y el Reino Unido han lanzado un ataque conjunto sobre Siria en represalia por el ataque químico del pasado fin de semana en Duma, que todos los implicados atribuyen al régimen de Damasco.