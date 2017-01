Rusia despenaliza la violencia doméstica si no causa daños a la salud de la víctima

Estos rusos, sí, que tienen desarrollo tecnológico, que son potencia, adolecen de cierto anquilosamiento cerebral. No sé si en realidad estamos en 2017, lo chinos dicen que no. Pero cuánto aterido hay, no sólo por las temperaturas. Más vale que nunca bajemos la guardia. En realidad no sabemos cuánto nos van a durar los amigos. Si ir más, Europa ha estado siempre en guerras. ¿Y es compatible tecnología y retraso ? Sí, la homeopatía llena las farmacias de la vida.