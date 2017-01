Schwarzenegger se revuelve contra Trump

Arnold Schwarzenegger no se ha dejado intimidar por el próximo presidente de EEUU y expresentador de 'The apprentice'. Después de que Donald Trump tuiteara contra el exgobernador de California por la baja audiencia del programa de TV ahora que es el musculado actor quien lo presenta, este le ha contestado con un guantazo en forma también de tuit.

"No hay nada más importante que el trabajo para el pueblo, Donald Trump. Te deseo la mejor de las suertes y espero que trabajes para el pueblo norteamericano con la misma agresividad con la que peleaste por tus ratings", escribió el actor de 'Terminator'.

I wish you the best of luck and I hope you'll work for ALL of the American people as aggressively as you worked for your ratings.