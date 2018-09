Stormy Daniels compara los genitales de Trump con "la seta de Mario Kart" en su nuevo libro

Stormy Daniels, la conocida actriz porno estadounidense que aseguró haber tenido un affaire en 2006 con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha escrito un libro con los detalles del encuentro entre ambos en el que repasa los momentos clave de su vida.

Tras negarlo en repetidas ocasiones, el pasado mes de mayo finalmente Trump reconoció haber pagado 130.000 dólares a la actriz para comprar su silencio poco antes de las elecciones de noviembre de 2016.

Ahora, la conocida actriz de cine para adultos ha anunciado que el próximo 2 de octubre saldrá a la venta "Full Disclosure" (Revelación plena, en español), el libro autobiográfico en el que la actriz desvela los detalles de su encuentro con Trump, a quien considera que "no está preparado para ser presidente".

"Sexo poco impresionante"

En el libro, según publica The Guardian, que ha tenido acceso a unas notas previas del texto, Daniels describe su affaire con Trump como "el sexo menos impresionante que tenido nunca, aunque claramente él no comparta mi opinión". Además, según el mismo medio, la actriz ha escrito que cada vez que veía a Trump en televisión no podía evitar pensar: "Me acosté con eso. Eech".

En el libro, Daniels reconoce haberse sorprendido cuando Trump inició su ascenso al poder porque "él no quería ser presidente, ni estaba preparado para serlo" y también haber sentido miedo a medida que Trump avanzaba en su carrera.

La actriz, además, revela en el libro detalles sobre los genitales del presidente estadounidense, comparándolos con el conocido personaje en forma de seta del videojuego Mario Kart, y se arrepiente de haberse acostado con el entonces magnate. A pesar del revuelo que ha causado el documento, la Casa Blanca todavía no se ha pronunciado al respecto.

